Варнава благодаря «Орлу и решке» заселилась в Мексике в особняк наркобарона

Москва, 20 февраля. Известная российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава во время участия в тревел-шоу «Орел и решка» жила в особняке, который ранее принадлежал колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару, сообщили ФАН в пресс-службе канала «Пятница!».

На данном телеканале начался новый сезон популярной программы, который приурочен к 10-летнему юбилею проекта. В путешествия отправятся десять звездных пар: от Александра Гудкова и Ивана Дорна до музыкантов из Artik&Asti и Little Big.

Ведущие первого выпуска поехали в Мексику, на знаменитый курорт Канкун. По старой традиции они подбросили монетку, и «золотая» карта выпала не Евгению Бороденко, а Екатерине Варнаве. Она не отказала себе в удовольствии поселиться в одном из самых дорогих и необычных местных отелей — особняке, раньше принадлежавшему знаменитому колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару. Аренда за сутки обошлась с 1300 с небольшим долларов.

«Говорят, это был его личный бункер с пуленепробиваемыми стенами и темным прошлым, — сказала Варнава. — И после того, как Эскобара застрелили, виллу выкупил нынешний хозяин, переделал все на свой лад и превратил бункер в галерею. Он очень богатый человек с исключительным вкусом. У него несколько арт-галерей по всему миру».

По курорту телеведущая передвигалась исключительно на лимузине, но кроме того заказала еще и частный борт, чтобы увидеть поселения майя с высоты птичьего полета.

Варнава, кроме того, попробовала на себе так называемую «звукотерапию» — медитацию и духовную практику, ради которой в Канкун часто приезжают туристы.

«Я вообще не поняла, что произошло, — призналась она. — Ощущения очень странные, как будто это не со мной. Я проваливалась и периодически откуда-то выныривала, слышала какие-то звуки, и они меня забирали обратно. Вообще у меня было ощущение, что я куда-то лечу бесконечно».

Бороденко, в свою очередь, со своей сотней долларов поселился в бюджетном городе Плая-дель-Кармен, где поплавал в сеноте с крокодилом, а потом тоже посетил пирамиды майя.

Ранее стало известно, что новыми ведущими тревел-шоу «Орел и решка» станут Александр Гудков и Иван Дорн.