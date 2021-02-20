Американские биологи обнаружили главный фактор долголетия мозга

Вашингтон, 20 февраля. Процесс старения стволовых клеток мозга замедляет ген FOXO3. К такому выводу пришли американские ученые в ходе проведенного ими исследования.

Специалисты из медицинского колледжа Корнельского университета совместно с сотрудниками Дьюкского университета изучили воздействие гена на мозг. Ученым удалось установить, что FOXO3 сохраняет способность мозга к регенерации, предотвращая деление стволовых клеток до того момента, пока не появится возможность для выживания новых нейронов.

«Стволовые клетки производят новые клетки мозга, которые необходимы для обучения и запоминания на протяжении всей нашей взрослой жизни», — рассказала один из авторов научной работы, доктор Джихе Пайк.

Результаты исследования могут помочь выяснить, почему определенные версии гена FOXO3 взаимосвязаны с долголетием. Однако исследователи предупредили, что пока еще рано вести речь о создании новых способов лечения заболеваний головного мозга.

Увеличить срок жизни может также внимательный подбор продуктов и их правильное приготовление. Например, важно с осторожностью подходить к выбору мяса и рыбы.