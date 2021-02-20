Собчак показала фото с отцом в годовщину его смерти

Москва, 20 февраля. Телеведущая и блогер Ксения Собчак опубликовала архивное фото со своим отцом, первым мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.

Редкий кадр появился на странице «блондинки в шоколаде» в Instagram. Черно-белым снимком Собчак почтила память отца в годовщину его смерти.

«Я и папа. Сегодня самый тяжелый день в году», — написала телеведущая.

На фото политик держит на руках совсем маленькую дочь. Блогер выразила сожаление, что ее отец не успел так же подержать внука — сына Собчак от актера Максима Виторгана Платона.

«Он очень на тебя похож», — трогательно отметила дочь первого петербургского мэра.

Анатолий Собчак скончался 19 февраля 2000 года во время поездки в Калининградскую область. Причиной смерти политика, которому было 62 года, стала острая сердечная недостаточность. Первый мэр Петербурга похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры.

Телеведущая, потерявшая отца, очень волнуется за своего маленького сына. Недавно она отчитала Максима Виторгана из-за угрозы безопасности Платона.