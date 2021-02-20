В подмосковных Химках грузовик врезался в автобус с врачами

Химки, 20 февраля. Жуткая дорожная авария с участием крупногабаритного транспорта случилась в Химках.

Грузовик столкнулся с автобусом, который перевозил работников 119-й больницы. В результате полученных травм водитель грузовика скончался на месте происшествия.

По имеющимся данным, в автобусе находились 40 сотрудников медицинского учреждения. Информация о пострадавших пока не поступала. На месте работает служба ГИБДД.

Ранее стало известно, что в аварии с поездом под Брянском погибли две женщины и мужчина. Все они находились в автомобиле ВАЗ.