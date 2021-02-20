Британские СМИ: Кремль предупредил США по поводу санкций

Лондон, 20 февраля. Заявление Кремля по поводу санкций США против газопровода «Северный поток — 2» является предупреждением в адрес американского президента Джо Байдена.

Об этом заявил журналист британского издания Express. По словам автора материала, реализация проекта была приостановлена на фоне противодействия со стороны администрации экс-главы США Дональда Трампа и ограничительных мер в отношении газопровода. В этой ситуации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил Байдена, что этот проект не касается Вашингтона, пишет автор.

«Наверное, нашим партнерам американским есть смысл в меньшей степени интересоваться «Северным потоком — 2» и в большей степени все-таки интересоваться событиями в Хьюстоне, Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением», — цитирует издание Пескова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что условия снятия ограничительных мер США с Германии по «Северному потоку — 2» унизительны для Берлина.