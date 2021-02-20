Девушка нашла свою фальшивую подпись под документом на портале «Наш Петербург»

Санкт-Петербург, 20 февраля. Жительница Петербурга Анна рассказала о случае возможного мошенничества, который произошел с ней после попытки добиться от ЖКС №2 Центрального района проведения обследования парадной ее дома.

По неустановленным причинам в парадной долгое время намокала стена. Девушка, решив разобраться с этой проблемой, позвонила в Центр обработки вызовов 004 и оставила заявку на обследование. Ожидание сотрудника жилищно-коммунальной службы затянулось, и Анна воспользовалась городским порталом «Наш Петербург», на котором можно сообщить о проблемах в сфере благоустройства и ЖКХ. К своему удивлению она обнаружила там акт проведенного в ее парадной обследования, причем якобы в ее присутствии, под которым была ее подпись. Возмущенная петербурженка снова позвонила в 004, но там объяснить происхождение документа не смогли и предложили просто повторить заявку.

О произошедшем девушка написала в группе в соцсети с просьбой посоветовать, как действовать дальше. Оказалось, что ее случай не единичный и с подобным сталкивались и другие петербуржцы. В комментариях ей написали обратиться напрямую в ЖКС №2, а если объяснения ситуации и решения проблемы не последует, то и в прокуратуру. Анна решила не откладывать и готовит заявление в правоохранительные органы.