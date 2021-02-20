Нерегулярный режим сна приводит к возникновению проблем с психикой

Энн-Арбор, 20 февраля. Американские ученые считают, что частое нарушение режима сна может привести к возникновению депрессивных состояний.

Научные сотрудники университета Мичигана провели эксперимент с участием 2100 врачей-интернов. Ученые хотели установить связь между режимом сна и настроением человека. Результаты работы приведены в научном журнале Eurek Alert.

Выбор испытуемых неслучаен. В первые годы обучения студенты интернатуры часто испытывают проблемы со сном из-за учебы или работы в медицинских учреждениях. В течение года они носили специальные фитнес-браслеты, которые фиксировали время отхода испытуемых ко сну и время их подъема. Также им было необходимо ежедневно сообщать о своем настроении через специальное приложение на смартфоне. Раз в несколько месяцев студенты проходили тесты, которые используются психологами для определения депрессивного состояния.

По результатам эксперимента стало ясно, что на настроение человека напрямую влияет его режим сна. Интерны, которые ложились спать в позднее время, нарушали режим сна или спали очень мало, были больше подвержены депрессивным состояниям, чем другие испытуемые.

Ранее психолог Марианна Абравитова в беседе с ФАН рассказала о том, как не стоит реагировать при обнаружении у себя проблем со сном. По ее словам, не стоит паниковать и сразу тянуться за таблетками. Нужно обратиться к специалисту.