Максим Галкин исполнил арию в ответ на слухи об участии в «Маске»

Москва, 20 февраля. Юморист Максим Галкин ответил на слухи об участии в шоу «Маска». Пародист исполнил оперную арию для тех, кого очень волнует эта тема.

Исполнение арии шоумен записал на видео, которое выложил на своей странице в Instagram. На кадрах можно увидеть лишь затемненный силуэт Галкина в короне, стоящего на подоконнике.

«Меня достали с вопросами о «Маске». Вот мой ответ: Nein! Nein! Nein!» — написал юморист.

Шоумен подчеркнул, что увидеть его можно только в шоу «Точь-в-точь» на Первом канале. Видео с исполнением арии удивило подписчиков пародиста, поскольку они решили, что на кадрах Галкин без одежды.

«Мне кажется, или он в женских сапогах и голый?»; «Неужели голый?»; «Можно было б и одеться перед выступлением», — написали комментаторы.

Максим Галкин ответил на подобные комментарии в следующем посте. Он показал, что на самом деле во время исполнения арии на нем была обтягивающая одежда.

Недавно актриса и телеведущая Юлия Меньшова прокомментировала домыслы о ее непростых отношениях с Галкиным. Когда-то она вела вместе с юмористом программу «Сегодня вечером».