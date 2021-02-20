Росреестр предложил ввести мониторинг использования дачных участков

Москва, 20 февраля. Изменение закона о садоводстве позволит усилить контроль за дачными участками. Росреестр рассчитывает, что инициатива исключит случаи недобросовестного использования земли.

Разработанный ведомством проект будет регулировать деятельность, которая выходит за рамки обычного пользования земельных ресурсов. К примеру, вопросы Росреестра может вызвать открытие на дачном участке бизнеса — автомойки, торговой точки или другого неподотчетного бизнеса.

Теперь у Росреестра могут появиться возможности оперативно реагировать на проблемы владельцев участков, дачных товариществ и органов власти. Об этом «Российской газете» рассказал заместитель руководителя ведомства Алексей Бутовецкий. Кроме того, в проекте установлены компетенции СНТ и порядок выбора его руководства.

Обновленные правила Росреестра упростят регистрацию прав на недвижимость. У граждан появятся новые возможности для оформления своего жилья в соответствии с актуальным законодательством.