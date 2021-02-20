Будущий защитник: психолог объяснила, нужно ли воспитывать в ребенке мужественность

Россияне считают народного артиста СССР Василия Ланового, президента России Владимира Путина и актера Константина Хабенского «настоящими мужчинами», об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Респонденты назвали самыми ценными качествами мужчин честность, искренность и прямоту. На втором месте оказались надежность, уверенность и постоянство. На третьей позиции самых ценных качеств представителей сильного пола — порядочность и справедливость.

Главным качеством защитника Отечества традиционно считается мужественность. Это понятие сочетает в себе храбрость, ответственность, честность и умение быть опорой для близких и для все страны. Однако в последнее время все чаще обращают внимание, что устоявшиеся стереотипы мужественности негативно сказываются на психике мужчин, а особенно мальчиков. Психолог Наталья Наумова рассказала ФАН, нужно ли воспитывать в мальчиках мужественность и как не навредить ребенку.

По словам специалиста, к ребенку действительно не нужно предъявлять завышенных требований, иначе это может стать психологической травмой. Не стоит требовать от мальчика быть сильным, храбрым и волевым. Тем не менее родители должны сформировать у чада представления о том, что такое женственность и мужественность.

«Действительно, когда к мальчику слишком повышенные требования, то это может стать психологической травмой. Но если у нас вообще нет никакого представления о том, что такое женственность и мужественность, если говорится, что нет никаких границ, а мальчик и девочка могут быть одинаковыми, то у нас пропадает система полов. Получается, что мы ребенку даем слишком много ответственности, которая ему не по возрасту», — объяснила психолог.

Если у ребенка не сформированы представления о тех качествах, которыми он должен обладать, то он попадает во фрустрацию, растерянность и не знает, как себя вести.

«Важно, чтобы родители показывали своим примером, что мужчины — мужественные, сильные, решительные, умеют достигать целей. Но любой человек имеет право на недостатки, слабости — это не плохо, это такая особенность. Если человек постарается, то он может достигнуть многого. Иначе получается полное отсутствие концепции, и ребенку приходится заново изобретать велосипед. Мы убираем у ребенка почву из-под ног», — рассказала Наумова.

При этом специалист подчеркнула, что важно не давить на сына или дочь, а показывать эталон. Родители должны поддерживать своего ребенка, принимать его таким, какой он есть, но при этом направлять и помогать добиваться успеха. Если же родители будут говорить детям жить здесь и сейчас и ни к чему не стремиться, то общество скатится в первобытное состояние.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала ФАН, как изменилась роль отца в российском обществе и почему его забота необходима детям.