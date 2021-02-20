Юлия Чичерина почтила память освободителей Дебальцево от украинских боевиков

Донбасс, 20 февраля. Певица Юлия Чичерина почтила память погибших при освобождении города Дебальцево от украинских боевиков, сообщает ФАН.

«Есть такая профессия — Родину защищать» — эта крылатая фраза знакома всем с детства. Вы встали на защиту наших семей, наших городов. За короткий промежуток времени из отрядов ополчения вы превратились в сплоченную и непобедимую армию, и я очень благодарна вам. Низкий вам поклон и вечная память погибшим, имена которых навсегда останутся в наших сердцах», — сказала певица в ходе митинга в центре города.

Она пожелала жителям Донбасса, чтобы поскорее закончилась война.

Шесть лет назад ополченцы ДНР и ЛНР провели совместную операцию по освобождению города от украинских боевиков. Отступая, киевские войска уничтожили практически все коммуникации города. Погибло гражданское население.

В память о защитниках Родины в центре Дебальцево прошел митинг, на котором присутствовали горожане, мэр города Игорь Захаревич и заместитель председателя народного собрания Андрей Сопельник.

Были даны оружейные залпы, а Юлия Чичерина исполнила песню «На передовой». После этого собравшиеся возложили цветы к монументу «Дебальцевкая операция. Их имена бессмертны».

В феврале 2015 года ополчению ДНР и ЛНР удалось замкнуть кольцо вокруг засевшей в городе и окрестных поселках группировки украинских войск. Это сражение стало последней на сегодняшний день крупной военной операцией в Донбассе, кроме того, Дебальцевский «котел» вынудил на тот момент президента Украины Петра Порошенко пойти на подписание действующего и поныне Второго минского соглашения.