Жительница Германии перед смертью заразила своих кошек коронавирусом

Берлин, 20 февраля. Две кошки, которые заразились коронавирусной инфекцией в Германии, отправлены на карантин в немецком городе Гамбург.

Как стало известно, хозяйка домашних питомцев ранее скончалась от COVID-19. Заражение животных подтвердили специалисты института ветеринарии имени Фридриха Леффлера.

«С обеими кошками все в порядке», — заверила главный ветеринарный врач гамбургского приюта для животных Урте Инкманн.

Она также выразила надежду на то, что кошки смогут выйти из карантина на следующей неделе. На сегодняшний день в ФРГ выявлены пять случаев заражения коронавирусом среди кошек и два случая — среди собак. При этом животные не могут заразить человека, однако могут заразиться от него сами.

Сотни зверей могут оказаться переносчиками неизвестных человечеству коронавирусов, заявили исследователи из Ливерпульского университета. Наиболее вероятным источником будущей инфекции может стать малоазиатская желтая летучая мышь.