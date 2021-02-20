Слушания по делу пранкера Вольнова назначили на 9 марта

Москва, 20 февраля. Второй западный окружной военный суд назначил на 9 марта слушания по уголовному делу украинского блогера Никиты Кувикова, более известного как пранкер Евгений Вольнов.

Кувикова обвиняют в пропаганде терроризма. По версии следствия, в ноябре 2018 года украинец, узнав о совершенном теракте в здании ФСБ в Архангельской области, опубликовал в Сети запись, где заявил о признании преступной идеологии радикалов.

Следственный комитет ранее завершил расследование дела Никиты Кувикова, сообщало Федеральное агентство новостей. Пранкера объявили в международный розыск.