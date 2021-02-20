Вассерман указал, чем может закончиться размещение американской ПРО в космосе

Разместив свою систему противоракетной обороны на орбите, американцы могут применить в отношении России свой любимый принцип «трех Б» — безнаказанно расстрелять безоружного противника с безопасного расстояния. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист и политический консультант Анатолий Вассерман.

СМИ сообщили о планах США разместить в космосе системы ПРО, отметив, что эти действия требуют максимально жесткой реакции со стороны России.

«Главное различие между противоракетной обороной в космосе и на Земле связано, так сказать, с порядком применения. Дело в том, что если космических аппаратов запущенно достаточно много, то один из них может в нужный момент оказаться в непосредственной близости от места старта с Земли ракеты, которую нужно уничтожить. Этот вид вооружения наиболее уязвим именно при запуске. Именно тогда у нее наименьшая скорость, наибольший груз, включая взрывоопасное горючее. В силу этого расположение противоракетных средств в космос — это очень опасно», — сообщил публицист.

Вассерман назвал способы, которые могут быть использованы для противостояния системе ПРО на орбите.

«Ракеты придется радикально реконструировать, чтобы они развивали большую скорость, начиная с запуска. Это означает, что у них будет меньшая полезная нагрузка. Кроме того, им придется маневрировать уже на стартовой площадке, что влечет дополнительный расход энергии. В принципе, обойти противоракетную оборону в космосе можно, но намного сложнее, чем аналогичную систему на Земле», — отметил телеведущий.

Он рассказал, что может грозить нашей стране в случае, если мы ничего не сможем противопоставить планам США.

«У американцев появится окно возможностей, когда они смогут рассчитывать на свои знаменитые «три Б» — «Безнаказанный расстрел безоружного противника с безопасного расстояния», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман оценил будущее в политике бывшего президента Америки Дональда Трампа.