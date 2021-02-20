Бортник заявил о неприемлемо высокой цене для Украины в противостоянии с Россией

Украина послала России сигнал о готовности к более жесткому сопротивлению с Москвой по всем направлениям. Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Украинский эксперт обратил внимание на то, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. По словам Бортника, таким образом Украина послала России сигнал о готовности Киева к более жесткому сопротивлению Москве по всем направлениям.

«Санкции — сигнал для России. Президент Владимир Зеленский и его команда готовы более жестко противостоять российским интересам на Украине и поднимают ставки в западно-украинско-российском, донбасско-крымском закулисном диалоге. Именно поэтому вопрос санкций принимался в контексте новой стратегии по Донбассу. Но это и прямой путь к новому обострению», — заявил он.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики также отметил, что любые действия киевского руководства поддерживаются западными партнерами, поскольку они совпали с «обострением» отношений между Европейским союзом и Россией, разворачиванием новой администрации в США, готовящей новый подход к Москве.

Бортник считает, что с точки зрения внутренней политики Владимир Зеленский дал мощный сигнал всем национальным элитам, что он «сильный президент», который готов «закручивать гайки» и любой ценой вести борьбу за президентское кресло на следующих выборах. Однако команда власти больше не управляет обществом и государством, поскольку лишилась поддержки народа. Поэтому Киев начал применять инструменты запугивания — управление страной через страх.

Кроме того, как указал эксперт, темы «внутренних врагов» и «войны» снова будут использоваться для отвлечения внимания от коррупции, тарифов и преступлений Киева.

«В итоге мы можем получить еще более активное внешнее вмешательство в «украинские дела», эскалацию в Донбассе и даже больше — объединение финансово-промышленных групп против Зеленского, дестабилизацию страны. Эта цена может стать «неприемлемо высокой» для страны и самого президента», — резюмировал Бортник.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что журналист Андрей Бабицкий заявил о готовности киевских властей возобновить войну на линии соприкосновения в Донбассе. Объясняется это тем, что сегодня запущены поставки вооружения и боеприпасов военнослужащим ВСУ у границ ДНР и ЛНР.