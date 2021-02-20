Минвостокразвития намерено бороться с незаконной добычей драгметаллов

Москва, 20 февраля. Нелегальная добыча драгоценных металлов может караться лишением свободы на срок до двух лет. Соответствующие указания содержатся в законопроекте, подготовленном Минвостокразвития.

Такая мера затронет тех, кто занимается незаконным поиском драгметаллов и не реагирует на выписанные за это нарушение штрафы. Проект закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

В случае его принятия, за нелегальную добычу смогут приговорить к штрафу до 1 миллиона рублей, обязательным работам до 480 часов, исправительным или принудительным работам до двух лет. Окончательной мерой наказания станет лишение свободы на два года с одновременным взысканием от 100 до 200 тысяч рублей, сообщает «Парламентская газета».

Согласно российскому законодательству, к драгоценным металлам относятся золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, рутений и осмий. За год нелегальный старатель может добыть золота на 2 миллиона рублей, отметили в Минвостокразвития.

О махинациях с драгоценными металлами, к которым прибегают жители некоторых российских регионов, рассказывает ФАН.