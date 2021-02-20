Палата представителей Ливии выберет нового председателя на заседании в Сирте

Тобрук, 20 февраля. Заседание Палаты представителей Ливии состоится на следующей неделе в городе Сирт после соответствующего согласования со стороны Совместного военного комитета. Об этом сообщил телеканал Libya Al Ahrar, ссылаясь на депутата североафриканского государства Абу Бакра Байра.

По его словам, на мероприятии будет избран новый председатель ливийского парламента. Также собравшиеся обсудят вопрос предоставления вотума доверия переходному правительству страны, сформированному по итогам переговоров, прошедших под эгидой ООН в Женеве.

5 февраля делегаты из разных регионов Ливии путем голосования определили главу временного Президентского совета. На эту должность назначен Мухаммад Юнис аль-Манфи. Новым премьер-министром стал предприниматель Абд аль-Хамид Дабиба. Срок их полномочий ограничен, а главной задачей является проведение подготовки к выборам 24 декабря текущего года.

Абу Бакр Байра в период с 1975 по 1982 год являлся заведующим кафедрой менеджмента факультета экономики и коммерции в Университете Бенгази. Он также входил в состав советов директоров целого ряда крупнейших компаний североафриканского государства. Депутатом он стал в 2014 году и считается одним из основателей Ливийского политического соглашения в Схирате.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Министерство иностранных дел Египта направит делегацию в Триполи для обсуждения возобновления дипломатических отношений.