Курские пожарные вынесли из горящей квартиры двухлетнего ребенка

Железногорск, 20 февраля. Огнеборцы при помощи специального устройства вытащили двухлетнего малыша из квартиры, которая загорелась в Железногорске. При этом ребенок не пострадал.

Пожар произошел в одной из квартир многоэтажного дома на улице Ленина. На место выехали экстренные службы. По данным экстренных служб региона, на пятом этаже загорелась мебель. Огонь успел распространиться на три квадратных метра.

Хозяин квартиры и трое жильцов из соседних квартир эвакуировались самостоятельно. Для спасения малыша потребовалась лестница. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, сотрудники МЧС передали его родителям.

Петербуржец едва не упал из окна квартиры на Ленинском проспекте, сообщал ФАН. Трагический инцидент предотвратили сотрудники МЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия.