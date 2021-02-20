В аварии с поездом под Брянском погибли две женщины и мужчина

Брянск, 20 февраля. В Брянской области в результате столкновения электрички и ВАЗа погибли три человека. Еще два пассажира легковушки пострадали.

Брянские следователи прибыли на место ДТП с электропоездом и «десяткой». Авария произошла на 163-м км перегона станций «Ржаница-Сельцо».

В легковушке погибли две женщины и мужчина, двое пассажиров с травмами госпитализированы в больницу. Об их состоянии нет информации. Причины ДТП устанавливаются специалистами.

Подобное происшествие произошло в Южно-Сахалинске. Поезд и внедорожник столкнулись на железнодорожном переезде. Предварительно установлено, что травмы получил водитель внедорожника.