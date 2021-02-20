Патриотическая акция «Скажи спасибо лично» проходит в Брянской области

Брянск, 20 февраля. Акция «Скажи спасибо лично» стартовала на территории Брянской области. Авторами инициативы стали члены общественного движения «Волонтеры Победы».

Участники акции размещают архивные фото или видео своих близких — защитников Отчества. Фото публикуются в социальных сетях с тегом #скажиспасиболично. Главной изюминкой акции является то, что все желающие лично поздравляют ветеранов в регионе.

Представители районной и сельской администрации также обратились с поздравлениями к участникам Великой Отечественной войны, которые проживают на территории Брянского района. Им вручили открытки, подарки и цветы.

С 20 февраля по 23 апреля в Российской государственной библиотеке молодежь будут обучать навыкам социального волонтерства. О том, как будет осуществляться такая деятельность, ранее рассказала помощник директора Российской государственной библиотеки по внешним коммуникациям Юлия Смолякова.