Доктор Мясников прокомментировал случаи птичьего гриппа в России

Москва, 20 февраля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал сообщения о выявлении птичьего гриппа у семи сотрудников птицефабрики на юге России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее подтвердила случаи заражения птичьим гриппом в стране. Мясников напомнил, что уже предупреждал об опасности мутаций птичьего гриппа. Так, новый возбудитель A(H5N8) оказался способен передаваться от птиц к человеку.

«Вот первая мутация: от птиц — человеку. Вторая: от человека к человеку, чего, слава Богу, пока не произошло и, надеюсь, и на этот раз не произойдет», — написал доктор в своем Telegram-канале.

Мясников указал на то, что случаи заражения птичьим гриппом ежегодно фиксируются в разных странах мира. Источником заболевания становится употребление в пищу мяса зараженной птицы. При этом случаи мутации, когда вирус получает возможность передаваться от человека к человеку, тоже уже фиксировались. В связи с этим медик призвал людей не расслабляться.

Доктор уже высказывался на тему гриппа, назвав его более опасным заболеванием для человечества, чем коронавирус. По его мнению, смертность при их мутации окажется существенно выше в сравнении с летальностью от инфекции.