Киев, 20 февраля. Украинских жителей уже не волнует война. Они просто хотят выжить в тяжелых условиях, созданных властями, считает общественник Александр Скубченко.

Эксперт считает, что президент Украины Владимир Зеленский «открыл второй фронт», а данные последнего опроса показывают, что украинцев не заботят военные действия на востоке страны. Они хотят выжить в сложных условиях, когда тарифы на ЖКХ составляют внушительную часть зарплаты.

«Его бездарная команда, которая обещала снизить тарифы, пытается теперь всех убедить, что тарифы увеличиваться не будут. Но даже эта ложь — это тоже ложь», — подчеркнул Александр Скубченко.

По его словам, уже в мае в ЖКХ все изменится. Украинцев ждут новые услуги, абонплаты и публичные договора. Зеленский еще до президентства обещал снизить тарифы, но сейчас может только обещать, что они не изменятся до апреля. Эксперт подчеркнул, что за минувший год услуги ЖКХ подорожали на 18%, а общая задолженность населения превышает 73 млрд гривен.

«Но виноват во всем Путин, конечно же, как было сказано на форуме Зеленского его «реформаторами», - подчеркивает Скубченко.



Ранее в ФАН аналитик Александр Кочетков сообщил, что Владимир Зеленский пойдет на все, чтобы восстановить свой падающий рейтинг. Именно с этой целью и были введены санкции против оппозиционера Виктора Медведчука.