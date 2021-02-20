Врио главы Мордовии отчитал местных чиновников за миллионные долги перед дорожниками

Саранск, 20 февраля. Врио главы Мордовии Артем Здунов на оперативном совещании с членами правительства в очередной раз поднял тему долгов. Как оказалось, финансовые обязательства регион не выполнил перед дорожными рабочими.

Это уже не первый «разбор полетов» регионального правительства. Тема многомиллионных долгов перед подрядными организациями поднималась и ранее. Врио главы Мордовии Артем Здунов уточнил у ответственных лиц, как продвигается работа по выплате заработной платы рабочим.

Стало известно, что первые 50 млн рублей уже отправлены на счета организаций, столько же подрядчики получат 24 февраля.

«Я каждый раз сталкиваюсь с тем, что ко мне в районах подходят люди и говорят: нам не заплатили, нас обманули, что нам делать? Представьте мне перечень кредиторской задолженности», — высказался Артем Здунов.

Проблема в том, что не все обязательства региона перед подрядными организациями были оформлены документально. Многие работы выполнялись под «честное пионерское» членов правительства. При выявлении таких случаев руководитель региона предложил отправлять пострадавших по адресу проживания премьер-министра Владимира Сушкова.

«Где республика должна была, где есть документы, мы будем с этим разбираться, но тоже, конечно, через проверки, через суд. Долги прошлых периодов нечего переносить на будущие поколения!»— эмоционально высказался Артем Здунов.

На днях работа Владимира Сушкова в части реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже подверглась критике врио главы региона.

Ранее ФАН сообщил о том, что врио Артем Здунов резко высказался о состоянии инвестиционного климата в Мордовии.