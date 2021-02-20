ФСБ раскрыла подробности дела задержанных топ-менеджеров «ТГК-2» и «Архоблэнерго»

Москва, 20 февраля. Топ-менеджеры «ТГК-2» и «Архоблэнерго» в период с 2018 по 2020 год пытались обанкротить «Архоблэнерго», чтобы захватить контроль над топливным рынком Архангельской области.

Соответствующую информацию предоставили в ФСБ. В общей сложности Архангельская энергетическая компания потерпела убытки на сумму 350 млн рублей. Уголовное дело в отношении возбуждено по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Сокрытие средств».

Генерального директора «Территориальной генерирующей компании-2» Надежду Пинигину задержали в Москве, сообщало Федеральное агентство новостей. Топ-менеджера заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и экономических преступлениях. После задержания ее доставили в Архангельск.