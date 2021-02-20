Зашли в тупик: Карл Бильдт поразмышлял о дружеских отношениях между РФ и Западом

Стокгольм, 20 февраля. Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт поделился мнением о том, почему европейские политики постоянно пытаются перезагрузить отношения с Россией, и каждый раз безуспешно.

Мало что происходит в политике так же часто, как попытки ЕС и США пересмотреть отношения с Российской Федерацией. «Концепцию перезагрузки» создал еще бывший американский президент Барак Обама. С тех пор «подружиться» с Россией пытались многие представители властей, и каждый раз безуспешно, считает Карл Бильдт.

Бывший шведский политик вспоминает, что, начиная с 2010 года, Европа неоднократно пыталась наладить контакт. Сначала это была Германия, затем Швейцария, Франция и Евросоюз в лице верховного представителя по иностранным делам Жозепа Борреля. Однако все усилия были напрасными, либо ничего не менялось, либо становилось только хуже.

«Разумеется, есть ряд важных областей сотрудничества с Россией, которые пока сохраняются», – заявил Бильдт.

Он подчеркивает, что возобновить диалог пытается президент США Джо Байден. Но при этом американский лидер отказался пригласить РФ на саммит в формате G7. Европа хочет обсудить план действий по Ирану, борьбу с климатическими изменениями и прочие проблемы. По ряду вопросов ЕС и США в любом случае будут разговаривать только с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит попыток со стороны Запада наладить отношения с Москвой. Он отмечает, что Кремль всегда был заинтересован в сотрудничестве с ЕС и США.