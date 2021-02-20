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Песков вступился за Рогозина после критики его фото «с Марса»

Песков вступился за Рогозина после критики его фото «с Марса»

Москва, 20 февраля. Реакция пользователей соцсетей на мем с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным далека от квалифицированной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали фото «с Марса», которое генеральный директор корпорации выложил в Сеть. По словам Пескова, пользователи соцсетей не имеют профессиональных данных о космической программе России и не могут оценить суть происходящего в этой сфере.

«К этому нужно относиться с пониманием», — заявил представитель Кремля.

Песков признался, что ведется титаническая работа в космической сфере и от страны ждут прорывов и сенсаций.

Глава Роскосмоса ранее ответил на публикацию первого снимка с Марса нового американского марсохода Perseverance. Рогозин выложил собственную фотографию «с поверхности Красной планеты» в Twitter.

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