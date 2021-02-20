Есть ли на свете социальная справедливость? Колонка Сергея Малинковича

6 ноября 2007 года Генеральная ассамблея ООН своей резолюцией объявила 20 февраля Всемирным днем социальной справедливости. Хотя бы какая-то польза есть от этой ООН. Только боюсь, что большинство людей в мире, страдающих от социальной несправедливости, об этом историческом решении Генассамблеи не знают.

В СССР социальная справедливость была настолько вопиющей, что многие люди от нее устали. А теперь плачут. Но слезами, как известно, горю не поможешь.

Я помню, как раздражало многих то, что директор крупного предприятия, партийный или комсомольский работник получают немногим больше высококвалифицированного рабочего или командированного на север специалиста. Помню, как переживали эти самые директора заводов и предприятий, что неимоверно трудно уволить лентяя, тунеядца, выпивоху — за него горой стояли профсоюзы, месткомы и парткомы. Негласные правила требовали воспитывать, брать на поруки, дать возможность исправиться и так далее. И действительно, определенные перекосы были, абсурдные ситуации с чрезмерной социальной защитой тунеядцев порой складывались. Но издержки от всего этого, на мой взгляд, были меньше, чем возникшие с распадом Союза проблемы острейшего социального неравенства.

В России, кстати, еще сохраняются некоторые элементы прочной и многоуровневой системы социальной защиты советского периода. Но за сохранение каждого элемента этой системы людям приходится в последние годы вести отчаянную борьбу.

А вот в Белоруссии система социальной защиты и, так сказать, обеспечения справедливости мало изменилась. Дома отдыха, санатории, соцпакеты и так далее. Но счастливы ли белорусы? Что-то в последние семь-восемь месяцев складывается впечатление, что консервация внешних атрибутов системы социальной защиты советского типа не всем принесла удовлетворение.

Можно сказать, что социальную справедливость не ценит лишь новое поколение жителей этой страны. Но почему-то консервативно настроенных сторонников Александра Лукашенко приходилось свозить на акции в защиту батьки государственными автобусами. Хотя я твердо уверен, что митинговавшие летом недовольные сильно будут кусать себе локти, если прозападная оппозиция придет к власти и разом демонтирует всю систему социальной защиты, которая кажется людям сейчас само собой разумеющейся.

Ну, а что в Европе? Традиционно в пример ставили социальные гарантии в странах Скандинавии. Но как только Советский Союз канул в лету, хваленый скандинавский социализм стал стремительно сокращаться в объемах. Стало ясно, что создавался он только как средство профилактики просоветских симпатий населения северных стран Европы. Все же много хорошего там, в социальной системе Северной Европы, еще осталось. Только вот на всем протяжении существования скандинавской социальной модели уровень суицида, то есть самоубийств среди граждан, был здесь одним из самых высоких в мире. Не в пирогах счастье, говорил Малыш Карлсону.

В последние годы по индексу социальной справедливости в Европе лидировала Дания. Ранее с ней сравнивали Норвегию, где нефтяные доходы работают вроде бы во благо каждого гражданина страны. Но видно что-то в норвежском королевстве подгнило, если в ответ на теракт Брейвика, который уничтожил столько невинных людей, многие норвежцы анонимно заявили в последующие годы о понимании мотивов негодяя. Это отвратительно. И при том в Норвегию мигрантов приезжает в десятки или даже сотни раз меньше, чем, например, в Германию.

Интересно, кстати, как приток мигрантов влияет на индекс социальной справедливости в Европе. Среди мигрантов бездельников много — это не секрет. Но все-таки многие приезжают работать и берутся за самую тяжелую работу, чтобы закрепиться на новом месте.

А молодежь из числа коренного населения скандинавских стран ищет какую-то работенку непыльную, идут учится в сферу туризма, на парикмахеров. Ну, с туризмом теперь дело совсем плохо. А насчет парикмахеров — так у людей столько волос не хватит, сколько в Швеции цирюльников. Об этом заявил, например, замглавы Союза работодателей этой страны Кристер Аагрен.

А вот на юге Европы, в Португалии, где немало мигрантов из стран Африки и Латинской Америки (в первую очередь, конечно, из Бразилии), доля безработных среди молодежи составляла до пандемии 42%. А ведь здесь в 1974 году произошла весьма радикальная и очень социалистическая по духу революция, упомянутая, кстати, в конституции страны. Так за что боролись?!

Вообще, разрыв в плане социальной справедливости между Северной, Западной и Южной Европой всегда был большим и озадачивал жителей континента. Однако необходимо признать, что во Франции, которая страдает от проблем с мигрантами, от постоянных и острых конфликтов работодателей с профсоюзами все-таки очень серьезная система социальной защиты населения.

Например, в области субсидирования школьного питания здесь вычисляется так называемый «семейный коэффициент». Чем он выше, тем меньше стоимость школьного питания. Для сына безработного, живущего на пособие, стоимость может быть 0,14 евро (нижний лимит), а для детей человека с месячным доходом свыше четырех-пяти тысяч евро — 5,20 евро (лимит верхний). Во Франции существует четкое разделение: общепит учеников коллежей и лицеев, то есть средней школы и старшеклассников, организует и частично оплачивает министерство образования. Все, что касается детишек в детсадах, а также тех, кто ходит в начальные классы, то их питание организуют и в большой степени оплачивают муниципалитеты.

Но, глядя на ежемесячные толпы протестующих и дерущихся с полицией французов, складывается впечатление, что социальные завоевания всех французских революций души им уже не греют. Можно, конечно, расстроиться, что в нашей стране глава государства лишь недавно распорядился взять на баланс государства оплату горячего питания в школах. Но лучше поздно, чем никогда. Кроме того — не стоит забывать о 90-х, когда по России словно Мамай прошел.

Впрочем, сегодня важно следить за тем, как выполняются многочисленные и действительно нужные людям поручения президента органами власти в области сокращения социального неравенства, повышения уровня соцзащиты. А с исполнением есть большие проблемы.

Например, рекомендую оппозиционерам и правозащитникам провести мониторинг размера порций питания в наших школах — не уменьшился ли он после решения о субсидировании? И не ухудшилось ли качество еды для школьников и малышей? Вот это будут действительно акции оппозиции, нужные людям!

Иногда принято сравнивать Японию и Россию и возмущаться тем, что при сопоставимой численности населения у них тратится на здравоохранение около 500 млрд долларов, а у нас — около 50 млрд долларов. А на армию — наоборот. Мне такое соотношение тоже не нравится. И я убежден, что России нужно глобально пересматривать объем средств, выделяемый на социальные нужды, здравоохранение, зарплаты, пенсии и стипендии.

Однако замечу, что Япония находится под оборонным зонтиком США (правда, после атомной бомбардировки со стороны старшего брата), а вот Россию никто защищать не станет. Поэтому альтернативы большим расходам на оборону у нашей страны нет. Но может ли это оправдывать сохраняющееся социальное неравенство?

Однако проблема социальной справедливости в мире обострилась за пандемийный год повсюду. Ранее лишь в страшных снах можно было предполагать, что доступ к вакцине будет означать доступ к дальнейшей жизни и что этот доступ будет практически закрыт диктатом глобального капитализма для сотен миллионов жителей Африки, Азии, Америки. И в этом плане, несмотря на все наши недостатки, Россия, готовая поделиться с бедняками созданными у нас вакцинами, может сыграть большую роль в укреплении социальной справедливости в мире. Только не надо становиться абстрактными борцами за мировое счастье — прежде всего нужно думать о гражданах своей страны.