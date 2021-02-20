Армия ЦАР взяла под контроль город Иппи в центральной части страны

Банги, 20 февраля. Вооруженные силы ЦАР (FACA) установили контроль над городом Иппи, сообщил премьер-министр республики Фирмен Нгребада.

Населенный пункт расположен в центральной части страны, на трассе Бамбари – Бриа, по которой продвигаются отряды FACA. В сотне километров от него находится уже освобожденный Бамбари. Иппи — стратегически важный пункт префектуры Уака.

Фирмен Нгребада поздравил бойцов национальной армии и отметил помощь российских инструкторов и руандийских военнослужащих. Специалисты из РФ не только обучают личный состав FACA, но и сопровождают подопечных, обеспечивая консультативную помощь на самых горячих участках.

«Власть государства обязательно будет расширяться и восстанавливаться. Отныне так будет везде!», — заявил Нгребада.

Полному освобождению Иппи предшествовали спорадические столкновения в Бамбари и его окрестностях. Вместе с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) против правительственных сил выступили радикалы из «Союза за мир в ЦАР» (UPC).

Натренированные инструкторами из РФ бойцы FACA вынудили бандгруппы отступить и уничтожили оперативную базу UPC в районе Кумбеле. Передовые отряды FACA вступили в Иппи еще 18 февраля, однако полный контроль над городом установился спустя два дня. Следующей целью национальной армии является город Бриа.