Москва, 20 февраля. Военный эксперт Алексей Леонков анонсировал провокацию в Донбассе, которая может быть организована силами администрации США Джо Байдена.

Российский аналитик в своем Telegram-канале заявил, что НАТО готовит к отправке партию очередной военной помощи на Украину, которая выбрана в качестве плацдарма для новых провокаций, направленных против России. Алексей Леонков назвал и предварительные сроки, в которые США руками своих союзников организуют эскалацию в Донбассе — по имеющимся данным, нового витка боевых действий стоит ожидать к концу февраля или началу марта 2021 года.

Эксперт отмечает, что примерно в то же время инструкторы Североатлантического альянса проедут инструктаж для бойцов ВСУ, а аналог экзаменов украинские военнослужащие будут сдавать на практике западным преподавателям в «серой зоне» Донбасса с проникновением на территории, не подконтрольные официальному Киеву.

«Через своих агентов Служба безопасности Украины «сольет» информацию и подставит под удар своих солдат, в результате чего вся группа погибнет», — цитирует Nation News военного аналитика.

Леонков полагает, что в администрации Байдена готовы рискнуть жизнями наемников и украинских солдат для решения сразу нескольких задач. Во-первых, провокация ускорит вступление Украины, Грузии и Молдовы в НАТО. Во-вторых, последствия позволят ввести миротворцев НАТО на территорию указанных стран и укрепиться у российских границ, а как следствие, ЕС и Соединенные Штаты получат новые рычаги давления на Россию.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Вашингтон продолжает оказывать Украине военно-техническую помощь. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это провоцирует «горячие головы» в Киеве на агрессию против республик Донбасса.