Максим Аверин вспомнил курьезную беседу с Людмилой Гурченко

Москва, 20 февраля. Актер Максим Аверин рассказал, как прошла его первая встреча с народной артисткой СССР Людмилой Гурченко. У знаменитостей состоялась забавная беседа.

Аверин стал гостем нового выпуска шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». В студии собрались люди, работавшие над сериалом «Склифосовский». В ходе беседы телеведущий вспомнил о том, как тепло Гурченко относилась к Аверину. По словам Малахова, именитая артистка даже вышла бы за актера замуж, если бы была холостой.

От слов ведущего Аверин засмущался. Артист отметил, что о Гурченко он готов говорить очень долго. Однако в эфире актер рассказал о своей первой встрече со звездой «Карнавальной ночи», поскольку эта история, по его мнению, будет полезна многим артистам.

«Мы собрались в ресторане обсуждать сценарий — проект, в котором мы были вместе. А Людмила Марковна видела меня только на экране, и я пришел как на рентген, потому что теперь она должна была убедиться, что я и в жизни не тварь», — вспомнил Аверин.

Актер пил виски, а Гурченко наблюдала за ним в этот момент. Затем артистка спросила Аверина, плюют ли ему в спину. Артист ответил, что «поплевывают».

«Плюют в спину — это хорошо. Плюют в спину, значит, ты впереди», — сказала Гурченко.

Людмила Гурченко скончалась весной 2011 года, ей было 75 лет. К смерти актрисы могла привести сердечная недостаточность. Знаменитость похоронена на Новодевичьем кладбище. Недавно стало известно, что актриса Анастасия Макеева готовится сыграть Людмилу Гурченко.