Москва, 20 февраля. Политический эксперт и публицист Анатолий Вассерман рассказал, чем закончится полномасштабное наступление украинской армии на Донбасс для ВСУ.

Российский аналитик в своих выводах опирается на военных специалистов, которые «открытым текстом» предрекают атаку ВСУ на позиции народных республик весной 2021 года. Вассерман заявил, что приказ о наступлении на Донбасс будет отдан вышестоящим командованием из Киева либо до начала оттепели, либо после того, как земля просохнет.

Политолог указал на «новую силу», которая готова присоединиться к вооруженному конфликту и выступить на стороне Киева — ею оказались турецкие военные, которые выдвинулись к месту событий сразу после посещения украинским лидером Владимиром Зеленским позиций ВСУ в Донбассе.

«Туда же выдвинулось значительное число турецких военных, пока числящихся даже не советниками, а всего лишь наблюдателями. Наблюдать они будут, скорее всего, за применением закупаемых Украиной боевых беспилотников «Байрактар» турецкого производства», — отмечает Вассерман.

Он напомнил, что помимо Турции за спиной Киева стоят и США, однако помощь извне вряд ли поможет украинским силовикам избежать очередного «котла».

Ранее в Кремле выразили обеспокоенность ростом агрессии Киева против ЛДНР при поддержке США, сообщает Федеральное агентство новостей.