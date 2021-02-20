Украина и Польша станут расходным материалом в случае войны между Россией и НАТО

Белград, 20 февраля. Поляки оказались расходным материалом в смоделированной Варшавой войне между Россией и НАТО. Такой же разменной монетой может оказаться и Украина.

К такому выводу пришел сербский аналитик Слободан Самарджия, комментируя четырехдневные учения «Зима-2021», прошедшие в Польше.

Напавший с востока противник столкнулся с не слишком грозным препятствием. Польская армия все сделала не так, как надо. Верховное командование оплошало, солдаты не проявили энтузиазма, а население — патриотизма. Не удивительно, что Варшава уже через пять дней оказалась в окружении.

«К счастью, никто смертельно не пострадал, и никто не был ранен. Не было разрушенных городов, лагерей военнопленных, сожженных домов, разграбленного урожая… Ведь я рассказываю о виртуальном моделировании гипотетической ситуации. Война, которая, по прогнозам, продлилась бы 20 дней, закончилась бесславно и преждевременно. Польша не смогла справиться с возможным нападением России. Ей не помогло даже самое современное оружие из Соединенных Штатов», — отмечает Слободан Самарджия.

Польша умудрилась проиграть в собственных же учениях, к которым привлекли несколько тысяч военнослужащих с оружием. По замыслу, страна должна в случае нападения с востока удерживать рубежи в течение трех недель, пока подоспеет подмога. Но оборона поляков, как в старой сказке, превратилась в тыкву через неполных пять дней. Не помогли ни «невидимые» американские истребители F-35, ни ракетные комплексы «Пэтриот», ни реактивные системы залпового огня повышенной мобильности HIMARS. Выбора не осталось: славной польской армии пришлось сдаться.

Смоделированный конфликт наводит на мысли о более масштабной войне между Россией и НАТО. В этом противостоянии поляки оказались просто расходным материалом. Польша показала себя как идеальный полигон для боевых действий. Как отмечает сербский аналитик, подобным рингом для выяснения отношений между Россией и НАТО может стать и Украина.

Киев сделал все возможное, чтобы максимально отдалиться от России, но на Западе Украину так и не приняли. Она застряла в промежуточном пространстве, которое, кстати, играет ключевую роль как для одной, так и для другой стороны. Украина — это большие территории, людские ресурсы и плодородные почвы, отмечает Слободан Самарджия.

«А если ты не обладаешь собственной военной силой, то привлекаешь других, кто думает, что ею обладает. Также нет сомнений в том, что любая попытка НАТО и США силой изменить ситуацию в этой бывшей советской республике даст России возможность и шанс привязать к себе, помимо Донбасса на юго-востоке страны и Крыма на Черном море, и некоторые другие украинские территории, прежде всего — близкие к российской границе», — уверен эксперт.

Ситуация, сложившаяся в ходе учений в Польше, ясно дала понять, что противостоять России довольно сложно. Оружие в этом вопросе второстепенно, главное — человеческий фактор. А украинские граждане серьезно пошатнулись в своем патриотизме, учитывая сложившуюся в стране ситуацию.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о призыве министра обороны США Ллойда Остина к коллегам по НАТО наращивать уровень военных расходов для противодействия России.