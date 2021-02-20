Ведущий Норкин подколол сторонников «зеленой энергетики» новой шуткой

Москва, 20 февраля. Участники программы «Место встречи» обсудили плюсы и минусы «зеленой» энергетики. Телеведущий Андрей Норкин разбавил спор колкостью.

Некоторые эксперты уверены, что «зеленую энергетику» можно применять точечно. Однако нельзя полностью отказываться от традиционной. «Зеленой» энергетике сложно соревноваться и в плане окружающей среды. По мнению аналитиков, производство солнечных батарей не самое экологичное. Норкин вмешался в дискуссию.

«Зеленое» — это дорогое. Заходишь в магазин с «зелеными продуктами» и выходишь оттуда с зеленым лицом», — сострил ведущий.

Гости программы заметили, что в Америке победили климатические активисты, которые говорят об экологических проблемах. Участники передачи уточнили, что за «зеленой» энергетикой будущее, несмотря на ее нестабильность.

Норкин в прошлой программе пошутил о ношении масок и развеселил зрителей анекдотом про жену и тещу, которые не узнали его с другой девушкой.