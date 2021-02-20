Доктор Мясников объяснил пользу кофе в профилактике сахарного диабета

Москва, 20 февраля. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей авторской программы порекомендовал россиянам употреблять кофе для снижения рисков возникновения сахарного диабета.

Врач считает, что употребление четырех чашек кофе снижает риски возникновения сахарного диабета. Страдающим от ожирения он советует пить молоко. В целом, считает Мясников, эффективным средством профилактики будет употребление одного стакана молока и одного бокала вина в день.

Врач также поделился своей версией факторов заболевания сахарным диабетом. По его словам, корень проблемы лежит в детстве. Недоношенные дети более склонны к диабету, чем дети с нормальным весом при рождении. Также имеет значение то, как питался ребенок, находясь в утробе матери. Если он был недокормлен, то риски возникновения заболевания у него повышаются.

Страдающим от сахарного диабета доктор рекомендует следить за своим весом и правильно питаться. В рацион следует добавить виноград, яблоко, банан и грушу. От употребления клубники, персика и апельсинов следует воздержаться, так как они оказывают неблагоприятное влияние на здоровье диабетиков.

Ранее невролог Александр Евдокимов рассказал о необычном симптоме, который может свидетельствовать о наличии сахарного диабета. Проверить уровень сахара стоит в том случае, если у человека возникает звон в ушах.