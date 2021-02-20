Журналист Бабицкий считает, что Украина готовится возобновить войну в Донбассе

Москва, 20 февраля. Журналист Андрей Бабицкий сообщил об обострении ситуации в Донбассе. Это объясняется тем, что сегодня запущены поставки вооружения и боеприпасов военнослужащим ВСУ у границ ЛДНР, пишет «ПолитПазл».

В статье Бабицкого для сайта «Украина.ру» говорится о прибывшем на станцию Мариуполь-Товарная железнодорожном составе. В вагонах поезда, как отмечает автор, хранится ствольная артиллерия. Это снаряды для РСЗО «Град» и крупнокалиберные минометы. Данное вооружение используется не для удерживания позиций, это оружие для агрессивной атаки.

Внеплановая проверка, объявленная президентом Украины Владимиром Зеленским в рядах ВСУ на линии разграничения, дает все основания полагать, что военные действия на Донбассе не за горами. У правящих кругов Украины сегодня немало вопросов к украинской армии. Так, например, генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Апостроф» заявлял, что увольнение 70 тысяч военнослужащих — серьезная потеря для войск Украины.

19 февраля прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, где было принято решение по началу нового наступления в Донбассе. Суть данного мероприятия не разглашается, но как отметил Бабицкий, события начали раскручивать повторно, что не может не огорчать.

«Очень многим в Донбассе кажется, что нынешняя ситуация до боли напоминает ситуацию 2014 года», — подытожил журналист.

Незадолго до этого военный эксперт Алексей Леонков рассказал, по какому сценарию могут начать развиваться события в ближайшем будущем.