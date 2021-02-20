Ресторанный бизнес Сергея Светлакова пытаются обанкротить в Екатеринбурге



Шоумен Сергей Светлаков стал еще одним из пострадавших от пандемии. Екатеринбургский «Ишак» артиста, как отмечено на сайте, временно не работает. Сам же Светлаков признается, что придется его закрыть. А тем временем в суд на юридическое лицо «Ишака» обратились поставщики продуктов с просьбой обанкротить предприятие.

ООО «Александрия» — юридическое лицо ресторанов — было совместно учреждено Сергеем Светлаковым и ресторатором Александром Орловым. Потом Светлаков вышел из учредителей — остался один Орлов. Но генеральным директором компании остался старший брат Сергея — Дмитрий. Несмотря на то, что сейчас Светлаков и Орлов активно рекламируют три новых ресторана, которые они открывают в Казани, в Екатеринбурге все обстоит не лучшим образом.

За период пандемии в суд поступило 20 исков, тогда как до этого их было всего два. Иски от разных компаний, но, в основном от поставщиков продуктов и пива. Хотя суммы небольшие — самый большой на 725 тысяч рублей — от поставщиков алкоголя. Но если нереализованный алкоголь можно вернуть, то вот с продуктами дела обстоят хуже. Мясо, овощи и фрукты возврату не подлежат. Причина в том, что они были куплены партией, а реализовать их не успели из-за закрытия ресторанов. Последний поставщик — ООО «Фурнитураторг» — вообще требует банкротства предприятия, дабы вернуть долг через продажу имущества.

Напомним, Григорий Лепс тоже потерял кафе в центре Москвы. Правда, в этом случае пандемия не виновата. По словам самого Лепса, при расчете прибыли кафе изначально была сделана ошибка.