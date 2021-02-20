Источник назвал причину возвращения лайнера авиакомпании Utair в Тюмень

Тюмень, 20 февраля. Авиалайнер АТР 72 компании Utair, вылетевший из Тюмени в Ханты-Мансийск, вернулся из-за неубранных шасси.

Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник сообщило, что уже после взлета в кабине пилотов загорелся тревожный сигнал о неубранном шасси. После переговоров с диспетчерами экипаж воздушного судна решил вернуться в Тюмень. Всего на рейс зарегистрировано 55 человек, из которых шестеро дети.

В январе вылет лайнера этой же авиакомпании из Минеральных Вод в Сургут был отложен из-за попадания птицы в двигатель. По сообщению Федерального агентства новостей, рейс был задержан на 14 часов, в течение которых пассажиры обеспечивались горячим питанием и даже гостиничными номерами.