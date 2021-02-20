Facebook извинился перед правительством Австралии за блокировку новостей

Канберра, 20 февраля. Австралийский премьер-министр заявил, что исполнительный директор Facebook принес извинения, и компания вернулась за стол переговоров.

Британское издание The Guardian сообщает, что исполнительный директор компании Facebook Саймон Милнер извинился перед австралийским правительством за ограничение доступа к медицинским аккаунтам. Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что представители американского технического гиганта вернулись за стол переговоров.

«Моя работа сейчас заключается в том, чтобы гарантировать продолжение этой дискуссии, что мы приведем ее к успешному завершению», - сказал Моррисон журналистам.

Политик добавил, что рад, что Facebook снова «стал другом» и готов продолжить диалог. Австралийское правительство хочет обеспечить свободное и демократическое общество, которое будет поддерживаться открытыми СМИ.

Ранее ФАН рассказал, что глав Google, Facebook и Twitter вызвали в Конгресс США. Они дадут показания относительно недостоверных данных о штурме Капитолия и борьбе с COVID-19.