Москва, 20 февраля. Киев намерен заказать оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан» («Гром-2»), разработка которого была приостановлена во время президентства Виктора Януковича.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что контракты на первый опытный дивизион отечественного ОТРК планируется подписать в 2021 году.

«В январе мы побывали в Днепре и посетили наши стратегические предприятия отечественной ракетно-космической отрасли. Ознакомившись с перспективными разработками в сфере ракетно-реактивного вооружения для ВСУ, мы пришли к выводу, что готовы к расширению финансирования ракетной программы. Теперь переходим к конкретным шагам», — сказал глава украинского оборонного ведомства.

По его словам, проект нового орудия на 80% завершен — Таран назвал разработку украинского оперативно-тактического ракетного комплекса от КБ «Южное» одной из приоритетных задач. Отметим, отечественный комплекс способен осуществлять точную ракетную стрельбу на расстоянии до 300 км.

Ранее представители «Южного» отмечали, что при наличии на вооружении ВСУ «Сапсана» удалось бы предотвратить переход Крыма в состав России и конфликта на юго-востоке страны. По словам замминистра обороны Украины Александра Миронюка, новый украинский комплекс превзойдет российский ОТРК "Искандер-М".

В Кремле выразили обеспокоенность ростом агрессии Киева против жителей Донбасса при поддержке США — по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, такая помощь из-за рубежа провоцирует «горячие головы» на Украине, сообщает Федеральное агентство новостей.