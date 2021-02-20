США финансируют либеральные СМИ для дестабилизации ситуации в России

Москва, 20 февраля. Запад активно использует СМИ и различные интернет-площадки для ведения информационной войны против России, заявил депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.

Недавно в руках журналистов RT оказались данные о финансировании издания «Проект», которое позиционирует себя как независимое СМИ, занимающееся «обличающими» российскую власть расследованиями. Оказалось, что деньги медиа получает от некоммерческих фондов, которые контролируются представителями США и Евросоюза, передают Nation News.

Стоит отметить, что «Проект» не единственная площадка, получающая финансирование из-за рубежа. Депутат Вострецов уверен, что Западу выгодно «поддерживать» российских журналистов.

«Вспоминается поговорка: «кто платит, тот и ставит музыку». Со СМИ все работает аналогично. Сейчас будет появляться миллион таких ресурсов», — говорит он.

По его словам, подобные СМИ являются удобным инструментом в руках западных стран, с помощью которого они дестабилизируют ситуацию внутри России, нагнетая негативные настроения.

«Интернет превратился в оружие массового действия, элемент информационной войны. Она ведет к одному – раскачиванию ситуации в государстве. Появились такие СМИ, фейки и вбросы», — считает Вострецов.

Он подчеркнул, что Западу не выгодно иметь в списке своих конкурентов Россию, потому что она является сильным государством со стабильной экономикой и политической обстановкой.

Ранее политические эксперты пришли к выводу, что к информационной войне против Москвы присоединилась Япония. США учат японские власти манипулировать общественным сознанием, чтобы очернить Россию.