Российский врач озвучил безопасную дозу водки для согревания после мороза

Москва, 20 февраля. Безопасная доза водки способна помочь согреться человеку после холодной улицы. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, сколько можно выпить без вреда для здоровья.

В первую очередь специалист отметил, что водка на самом деле не обладает согревающим эффектом. В некоторых случаях люди используют различные рецепты, например, мешают этот алкогольный напиток с перцем, и кому-то это даже помогает.

«Доза алкоголя — водки — небольшая, 30 миллилитров — стандартная доза, которая наносит наименьший вред для здоровья. И выпивать за вечер можно не более четырех таких доз», — объяснил Казанцев в беседе с «Ридусом».

При этом употреблять водку перед выходом на улицу крайне не рекомендуется, поскольку это представляет опасность для здоровья. Водка способствует расширению сосудов, так что у человека возникнет ощущение внешнего тепла. Но на самом деле происходит процесс отключения контроля над собственными действиями, что чревато обморожениями и ампутацией конечностей.

Россияне тем временем стали чаще отдавать предпочтение не водке, а вину. По данным Роскачества, спрос на винные напитки вырос среди жителей крупных городов России.