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Российский врач озвучил безопасную дозу водки для согревания после мороза

Российский врач озвучил безопасную дозу водки для согревания после мороза

Москва, 20 февраля. Безопасная доза водки способна помочь согреться человеку после холодной улицы. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, сколько можно выпить без вреда для здоровья.

В первую очередь специалист отметил, что водка на самом деле не обладает согревающим эффектом. В некоторых случаях люди используют различные рецепты, например, мешают этот алкогольный напиток с перцем, и кому-то это даже помогает.

«Доза алкоголя — водки — небольшая, 30 миллилитров — стандартная доза, которая наносит наименьший вред для здоровья. И выпивать за вечер можно не более четырех таких доз», — объяснил Казанцев в беседе с «Ридусом».

При этом употреблять водку перед выходом на улицу крайне не рекомендуется, поскольку это представляет опасность для здоровья. Водка способствует расширению сосудов, так что у человека возникнет ощущение внешнего тепла. Но на самом деле происходит процесс отключения контроля над собственными действиями, что чревато обморожениями и ампутацией конечностей.

Россияне тем временем стали чаще отдавать предпочтение не водке, а вину. По данным Роскачества, спрос на винные напитки вырос среди жителей крупных городов России.

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