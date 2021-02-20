Сатановский объяснил, почему финны не смогут отступить в Швецию в случае войны с Россией

Москва, 20 февраля. Российский политолог Евгений Сатановский прокомментировал предложение, которое Швеция сделала Финляндии. Эксперт оценил «железную логику» шведов.

Командующий ВВС Швеции предложил Финляндии закупить шведские истребители, чтобы иметь возможность в будущей войне с Россией отступить в Стокгольм. Там самолеты получат качественное обслуживание.

«Железная логика. И, главное, все это исключительно в интересах Финляндии. Ни о каком бизнесе в данном случае и речи не идет. Полнейший альтруизм. Поскольку ясно же, что кто-кто, но Швеция-то точно Россию победит. Всегда побеждала. Особенно, помнится, убедительно это у неё получилось под Полтавой. Да и по результатам Северной войны», — иронично отметил Сатановский, комментируя заявление командующего ВВС Швеции.

Политолог добавил, что Стокгольму следует рассмотреть другой сценарий: например, финские ВВС не смогут воспользоваться шведскими базами в случае войны с Россией, пожертвовав собственной страной, поскольку шведским вооруженным силам тоже придется спасаться бегством. Впрочем, на Западе такие сценарии стараются вообще не рассматривать, чтобы лишний раз не расстраиваться.

«Вообще-то, есть единственный рецепт, в рамках следования которому ни финнам к шведам отступать не надо будет, ни шведам уходить в историю. Не воевать с Россией, которая ни с кем особо воевать не хочет, хотя если придется, особой радости эта война не доставит никому. Так уж сложилось, что именно по результатам войн с Россией Швеция перестала быть великой европейской державой», — напомнил эксперт.

Финляндия, кстати, более ста лет была частью Российской Империи. И все потому, что Швеция потеряла эти земли в войне с Россией.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто выступил за сохранение диалога с Россией.