Зачем Украина приватизирует часть нефтепровода «Самара — Западное направление»

Приватизация Киевом части нефтепровода «Самара — Западное направление» — сигнал России и Белоруссии о враждебных намерениях Украины. Об этом в комментарии ФАН рассказал директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Решение СНБО

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о необходимости вернуть в государственную собственность украинский участок нефтепровода «Самара — Западное направление». Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что в СНБО обратили внимание на то, что по закону «магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины».

«Рассмотрев этот вопрос, СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках», — говорится в сообщении офиса украинского президента.

Как отметил Данилов, нефтепроводом в настоящее время якобы незаконно пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины.

«Действительно, это «ПрикарпатЗападтранс». Речь идет об этом нефтепродуктопроводе протяженностью 1433 километра, который, на наш взгляд, очень странным путем оказался в частных руках иностранного государства», — рассказал он.

ООО «ПрикарпатЗападтранс» эксплуатирует участок нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление». Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу.

«Банальный отжим»

«Киев внезапно захотел вернуть в государственную собственность украинский участок нефтепровода «Самара — Западное направление», которым, дескать, незаконно пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины. А раньше, типа, об этом не знали? Почему вдруг проснулись? Секрет прост. Иностранные компании — это «ПрикарпатЗападтранс», владельцем которой формально является белорусский бизнесмен Николай Воробей. Однако СМИ фактическим владельцем компаний называют Виктора Медведчука. Так что национализация трубопровода — это вовсе не забота о национальной безопасности и интересах Украинского государства, потерявшего стратегически важный трубопровод в результате незаконной приватизации, а банальный отжим бизнеса у Медведчука», — пояснил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, если Киев действительно хочет исправить последствия незаконной приватизации и вернуть народу его собственность, почему бы не начать с металлургии и энергетики, взятой Ринатом Ахметовым.

«Но на Ахметова наехать никто не даст. А Медведчук сейчас попал под раздачу — государство навалилось на него всем своим прессом, так что национализация связанного с ним бизнеса вполне логичный ход. Впрочем, даже если считать владельцем компании Воробья, то и тут есть логика. Воробей — человек, попавший в западные санкционные списки из-за близости к Александру Лукашенко. Так что киевские власти всегда могут объяснить свой ход еще и необходимостью следования западным санкциям. Конечно, тем самым они еще больше испортят отношения с Минском, но там уже нечего терять, как говорится», — считает собеседник ФАН.

С его точки зрения, для России и Белоруссии это очередной сигнал того, что на Украине не работает правило «война войной, а бизнес бизнесом». Иметь какие-либо дела с этой страной чревато финансовыми потерями. Неудивительно, что Москва и Минск начинают потихоньку отказываться от украинских портов, перебрасывая транзит в Усть-Лугу.

«По данным администрации морских портов Украины, пять крупнейших портов страны по итогам января сократили транзит руды в 16 раз по сравнению с прошлым годом. Такими темпами скоро на украинском транзите останется только газ, да и то исключительно из-за давления Запада, так бы мы давно от него отказались. Но в любом случае Россия будет искать все возможные пути снизить и этот транзит», — добавил Дмитрий Родионов.

Эксперт выразил мнение, что Украина добровольно отказывается даже от возможности зарабатывать на своем географическом положении, ничего не делая.