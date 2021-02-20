Зачем Украина приватизирует часть нефтепровода «Самара — Западное направление»

Приватизация Киевом части нефтепровода «Самара — Западное направление» — сигнал России и Белоруссии о враждебных намерениях Украины. Об этом в комментарии ФАН рассказал директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Решение СНБО
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о необходимости вернуть в государственную собственность украинский участок нефтепровода «Самара — Западное направление». Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что в СНБО обратили внимание на то, что по закону «магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины».
«Рассмотрев этот вопрос, СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках», — говорится в сообщении офиса украинского президента.
Как отметил Данилов, нефтепроводом в настоящее время якобы незаконно пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины.
«Действительно, это «ПрикарпатЗападтранс». Речь идет об этом нефтепродуктопроводе протяженностью 1433 километра, который, на наш взгляд, очень странным путем оказался в частных руках иностранного государства», — рассказал он.
ООО «ПрикарпатЗападтранс» эксплуатирует участок нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление». Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу.
«Банальный отжим»
«Киев внезапно захотел вернуть в государственную собственность украинский участок нефтепровода «Самара — Западное направление», которым, дескать, незаконно пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины. А раньше, типа, об этом не знали? Почему вдруг проснулись? Секрет прост. Иностранные компании — это «ПрикарпатЗападтранс», владельцем которой формально является белорусский бизнесмен Николай Воробей. Однако СМИ фактическим владельцем компаний называют Виктора Медведчука. Так что национализация трубопровода — это вовсе не забота о национальной безопасности и интересах Украинского государства, потерявшего стратегически важный трубопровод в результате незаконной приватизации, а банальный отжим бизнеса у Медведчука», — пояснил Дмитрий Родионов.
По мнению эксперта, если Киев действительно хочет исправить последствия незаконной приватизации и вернуть народу его собственность, почему бы не начать с металлургии и энергетики, взятой Ринатом Ахметовым.
«Но на Ахметова наехать никто не даст. А Медведчук сейчас попал под раздачу — государство навалилось на него всем своим прессом, так что национализация связанного с ним бизнеса вполне логичный ход. Впрочем, даже если считать владельцем компании Воробья, то и тут есть логика. Воробей — человек, попавший в западные санкционные списки из-за близости к Александру Лукашенко. Так что киевские власти всегда могут объяснить свой ход еще и необходимостью следования западным санкциям. Конечно, тем самым они еще больше испортят отношения с Минском, но там уже нечего терять, как говорится», — считает собеседник ФАН.
С его точки зрения, для России и Белоруссии это очередной сигнал того, что на Украине не работает правило «война войной, а бизнес бизнесом». Иметь какие-либо дела с этой страной чревато финансовыми потерями. Неудивительно, что Москва и Минск начинают потихоньку отказываться от украинских портов, перебрасывая транзит в Усть-Лугу.
«По данным администрации морских портов Украины, пять крупнейших портов страны по итогам января сократили транзит руды в 16 раз по сравнению с прошлым годом. Такими темпами скоро на украинском транзите останется только газ, да и то исключительно из-за давления Запада, так бы мы давно от него отказались. Но в любом случае Россия будет искать все возможные пути снизить и этот транзит», — добавил Дмитрий Родионов.
Эксперт выразил мнение, что Украина добровольно отказывается даже от возможности зарабатывать на своем географическом положении, ничего не делая.
«Ну, пусть зарабатывают на клубничных полях Польши, если им так больше нравится», — заключил он.