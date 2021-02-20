Претенденты на победу в «Танцах со звездами» рассказали о чувствах перед финалом

Москва, 20 февраля. Участники проекта «Танцы со звездами» раскрыли, какие чувства испытывают в процессе подготовки к финалу. Некоторые знаменитости находятся на физическом и эмоциональном пределе.

Сейчас на победу в проекте претендуют восемь пар. В предпоследнем этапе на паркет выйдут певец Сергей Лазарев, рэперы Дава и ST, а также представители актерской профессии Катерина Шпица, Антон Шагин, Екатерина Гусева, Дмитрий Лысенков и Янина Студилина. Однако по итогам зрительского голосования три пары покинут проект, и в финале останутся лишь пять звезд со своими партнерами.

Сергей Лазарев очень волнуется перед заключительным этапом. За кулисами шоу певец признался, что от напряженных репетиций у него болят все мышцы.

«Я буквально падаю с ног от усталости. Если честно, силы уже на пределе», — сообщил исполнитель.

У Лысенкова из-за переутомления начались проблемы со сном, а из-за стресса поднялась температура. Янина Студилина со своим партнером хочет перебраться на студию «Мосфильм» из-за нехватки времени на подготовку. А Дава признался, что после эфиров ощущает опустошение, поскольку вкладывает в выступления все эмоции. И лишь Екатерина Гусева полна сил, однако при этом она не хочет расставаться с проектом.

«Я уже готовлю себя к роковому понедельнику, который наступит после финала. <...> Сейчас сложно поверить, что всего через несколько дней это закончится», — рассказала актриса.

Партнером Гусевой по «Танцам со звездами» стал хореограф Евгений Папунаишвили. Артистка пообещала наказать его за опоздания на репетиции.