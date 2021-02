Надежды ОПК: как Турция использует перемирие со странами Персидского залива

Завершение кризиса в отношениях Катара и его союзников со странами Персидского залива может принести Турции неожиданную пользу — резкое увеличение экспорта военной техники. Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в причинах разногласий Анкары с арабскими государствами и перспективах их преодоления.

О планах турецкого руководства увеличить экспорт вооружений в страны Аравийского полуострова уже объявил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

Завершение Катарского дипломатического кризиса в 2021 году привело к открытию арабских рынков не только для Дохи, но и для ее непосредственного союзника Турции. Очевидно, сейчас Анкара возлагает большие надежды на продажу продукции своего оборонно-промышленного комплекса странам, с которыми еще недавно находилась в жесткой конфронтации.

Корни конфликта, разгоревшегося при участии Дохи и стран залива, уходят в 2017 год — тогда Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали политические отношения с Катаром и ввели против него санкции, затронувшие прежде всего поставки продовольствия в страну. Также была организована наземная и воздушная блокада государства.

Причиной разрыва отношений стали обвинения в адрес Дохи в поддержке Ирана и палестинской группировки ХАМАС, террористических организаций «Братья-мусульмане»1 и «Аль-Каида»1 (запрещены в РФ), а также «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Впоследствии Манама подтвердила свои связи с «Братьями-мусульманами», но отвергла наличие контактов с остальными группировками.

При этом Турция не поддержала коалицию арабских стран, более того — осудила их решение. На раннем этапе кризиса Анкара наравне с Тегераном нарастила товарооборот с Манамой, тем самым практически нивелировав эффект от санкций. Эта поддержка связана с нахождением турецкой военной базы «Тарек бен Зияд» на катарской территории. Объект обеспечивает военно-политическое присутствие Турецкой Республики в регионе.

Вскоре последовали взаимные обвинения. Эр-Рияд пригрозил Анкаре санкциями и начал переговоры с Абу-Даби о «сдерживании турецкой экспансии в регионе». В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о «неисламском и еретическом» поведении Саудовской Аравии, а также усилил военный контингент в «Тарек бен Зияде». Таким образом исключалась возможность государственного переворота, который теоретически могли организовать Саудовская Аравия и ОАЭ.

Конфликт усугубился после того, как 2 октября 2018 года в Стамбуле был убит оппозиционный саудовский журналист и писатель Джамаль Хашукджи. Известно, что в тот день он направился в консульство Саудовской Аравии для получения документов, связанных с заключением брака, и не вернулся.

Вскоре генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб по итогам турецко-саудовского расследования заявил о гибели журналиста. Позже Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) установило, что заказчиком его убийства являлся наследный принц саудовского королевства Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Эрдоган поддержал обвинения, что закономерно повлекло ухудшение отношений с королевской семьей.

Ответом Саудовской Аравии стало посредничество в деле признания турецкого геноцида армян в 1918‒1923 годах. В результате Конгресс США принял резолюцию, признающую факт истребления этнической группы властями Османской империи, а затем — Турции.

Следующим кризисным эпизодом стало обострение Карабахского конфликта в 2020 году, в который Анкара вмешалась на стороне Азербайджана. В период активных боевых действий телеканал Al Arabiya транслировал проармянские передачи, что вызвало всплеск антитурецких настроений в аравийских странах.

The ongoing conflict between #Armenia and #Azerbaijan “would not have happened without #Turkey’s intervention,” Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan tells Al Arabiya.https://t.co/ZpgoJS2pwN pic.twitter.com/wnf0VBhTds