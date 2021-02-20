Надежды ОПК: как Турция использует перемирие со странами Персидского залива

Завершение кризиса в отношениях Катара и его союзников со странами Персидского залива может принести Турции неожиданную пользу — резкое увеличение экспорта военной техники. Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в причинах разногласий Анкары с арабскими государствами и перспективах их преодоления.

Оптимизм Анкары

О планах турецкого руководства увеличить экспорт вооружений в страны Аравийского полуострова уже объявил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

«Прекращение кризиса в Персидском заливе создаст более позитивную атмосферу для отношений между Турцией и Саудовской Аравией», — сообщил дипломат.

Завершение Катарского дипломатического кризиса в 2021 году привело к открытию арабских рынков не только для Дохи, но и для ее непосредственного союзника Турции. Очевидно, сейчас Анкара возлагает большие надежды на продажу продукции своего оборонно-промышленного комплекса странам, с которыми еще недавно находилась в жесткой конфронтации.

Три года «холодной войны»

Корни конфликта, разгоревшегося при участии Дохи и стран залива, уходят в 2017 год — тогда Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали политические отношения с Катаром и ввели против него санкции, затронувшие прежде всего поставки продовольствия в страну. Также была организована наземная и воздушная блокада государства.

Причиной разрыва отношений стали обвинения в адрес Дохи в поддержке Ирана и палестинской группировки ХАМАС, террористических организаций «Братья-мусульмане»1 и «Аль-Каида»1 (запрещены в РФ), а также «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Впоследствии Манама подтвердила свои связи с «Братьями-мусульманами», но отвергла наличие контактов с остальными группировками.

При этом Турция не поддержала коалицию арабских стран, более того — осудила их решение. На раннем этапе кризиса Анкара наравне с Тегераном нарастила товарооборот с Манамой, тем самым практически нивелировав эффект от санкций. Эта поддержка связана с нахождением турецкой военной базы «Тарек бен Зияд» на катарской территории. Объект обеспечивает военно-политическое присутствие Турецкой Республики в регионе.

Вскоре последовали взаимные обвинения. Эр-Рияд пригрозил Анкаре санкциями и начал переговоры с Абу-Даби о «сдерживании турецкой экспансии в регионе». В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о «неисламском и еретическом» поведении Саудовской Аравии, а также усилил военный контингент в «Тарек бен Зияде». Таким образом исключалась возможность государственного переворота, который теоретически могли организовать Саудовская Аравия и ОАЭ.

Yang bikin Saudi “makin greget” dengan Qatar ketika Qatar mengijinkan Turki untuk mendirikan pangkalan militer Turki di Tariq bin Ziyad dekat Doha, tujuannya untuk melindungi Qatar dari serangan militer. pic.twitter.com/Wep20P9wku — Kienand Lauw (@KeeNand__) May 17, 2020

Конфликт усугубился после того, как 2 октября 2018 года в Стамбуле был убит оппозиционный саудовский журналист и писатель Джамаль Хашукджи. Известно, что в тот день он направился в консульство Саудовской Аравии для получения документов, связанных с заключением брака, и не вернулся.

Вскоре генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб по итогам турецко-саудовского расследования заявил о гибели журналиста. Позже Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) установило, что заказчиком его убийства являлся наследный принц саудовского королевства Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Эрдоган поддержал обвинения, что закономерно повлекло ухудшение отношений с королевской семьей.

«Мы знаем, что приказ об убийстве Хашукджи исходил от самых высоких уровней правительства Саудовской Аравии. Кукловоды, стоящие за убийством, будут разоблачены», — объявил тогда турецкий лидер.

Ответом Саудовской Аравии стало посредничество в деле признания турецкого геноцида армян в 1918‒1923 годах. В результате Конгресс США принял резолюцию, признающую факт истребления этнической группы властями Османской империи, а затем — Турции.

Следующим кризисным эпизодом стало обострение Карабахского конфликта в 2020 году, в который Анкара вмешалась на стороне Азербайджана. В период активных боевых действий телеканал Al Arabiya транслировал проармянские передачи, что вызвало всплеск антитурецких настроений в аравийских странах.

The ongoing conflict between #Armenia and #Azerbaijan “would not have happened without #Turkey’s intervention,” Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan tells Al Arabiya.https://t.co/ZpgoJS2pwN pic.twitter.com/wnf0VBhTds — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 1, 2020

Подобное влияние на общественные настроения привело к бойкоту турецких товаров в Саудовской Аравии, ОАЭ, Египте и в Бахрейне.

Однако три года кризиса не принесли противостоящим сторонам ничего кроме репутационных и финансовых потерь, что создало предпосылки к «оттепели» и последующему примирению.

Против кого дружить?

4 января в результате саммита государств Персидского залива Катар был освобожден от блокады и санкций, несмотря на то, что причины возникновения кризиса не были исчерпаны. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что в будущем предстоит рассмотреть «ряд важных вопросов», в том числе — проблему терроризма.

При этом основной причиной завершения кризиса стала не его бесперспективность, а усиление Ирана в регионе.

«Нам необходимо объединить наши усилия для противодействия стоящим перед нами вызовам, особенно угрозам, исходящим от ядерной и ракетной программ иранского режима, а также его планов по саботажу и разрушению», — высказался об «иранской угрозе» саудовский наследный принц Мухаммед Аль Сауд.

Примирение аравийских государств также «выбило почву» из-под турецко-арабского конфликта.

На что рассчитывает Турция?

Укрепившаяся за последние годы турецкая оборонная промышленность готова предложить аравийским государствам стрелковое вооружение, бронетехнику, самоходную артиллерию и беспилотную авиацию.

Еще в начале Катарского кризиса министр обороны республики Фикри Ышик сообщал, что приоритетной целью правительства является сокращение зависимости от иностранных военных технологий с 40% до 20% в ближайшие годы. Столь резкое увеличение военного производства в государстве привело к быстрому насыщению потребностей его собственной армии. В результате власти вынуждены были искать зарубежных покупателей, чтобы оборонная промышленность не деградировала из-за отсутствия заказов.

Турция уже продает свои вооружения десяткам стран. Основными покупателями являются США (784,2 млн долларов), Азербайджан (260,8 млн долларов), ОАЭ (200,2 млн долларов), Германия (157,6 млн долларов) и Индия (127,2 млн долларов). В 2020 году объем экспорта турецкого оружия составил 2,2 миллиарда долларов.

В доле военного импорта Турецкой Республики также преобладают США. Схожая ситуация наблюдается у государств Персидского залива.

Примером уже действующих турецко-арабских контрактов является договор 2020 года между правительством Бахрейна и оборонным предприятием Aselsan. Соглашение подразумевает поставки дистанционно управляемых систем для военно-морского флота. В дальнейшем компания планирует расширить свою деятельность на все страны Персидского залива.

Также известно, что в 2021 году на территории Саудовской Аравии развернется производство беспилотных летательных аппаратов Karayel. Соответствующий контракт заключен между турецкой компанией Vestel Defence и саудовской Advanced Electronics Company.

Перспективность новых рынков

Несмотря на готовность Анкары выходить на новые рынки, пока заявления МИД носят преимущественно декларативный характер. Основным поставщиком оружия на Ближнем Востоке по-прежнему остаются Соединенные Штаты, которые вряд ли согласятся уступить свое место на этом рынке, пусть даже и партнеру по НАТО.

Однако Турция использует любые возможности для продвижения собственных вооружений. «Оттепель» в отношениях с государствами Аравийского полуострова рассматривается Анкарой как дополнительный шанс не только получить прибыль и поддержать промышленность, но и нарастить свое влияние в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.