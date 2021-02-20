В Костроме снесут 24 незаконные постройки на полосе отвода железной дороги

Кострома, 20 февраля. Костромская транспортная прокуратура через суд обязала владельцев самовольно возведенных строений освободить полосу отвода железной дороги.

Дело в том, что 26 построенных на этой территории зданий представляют угрозу безопасности движения и эксплуатации поездов. Работники транспортной прокуратуры встретились с жителями многоквартирных домов, расположенных вблизи незаконных строений.

По итогам встречи в досудебном порядке были снесены два объекта. После этого в суд направили иски с требованием признать оставшиеся 24 объекта самовольной постройкой и обязать владельцев демонтировать их. В случае отказа исполнять предписание суда, такое право потребовали предоставить ОАО «РЖД».

Как стало известно, Димитровский районный суд Костромы удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения суда контролируется.

ФАН ранее писал, что первый пассажирский поезд прибыл из Минска в Москву после перерыва из-за пандемии коронавируса. Приостановление железнодорожного сообщения между двумя странами произошло весной 2020 года.