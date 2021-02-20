Лайнер вернулся в аэропорт Тюмени из-за неисправности

Тюмень, 20 февраля. Самолету компании Utair пришлось вернуться в воздушную гавань города Тюмень из-за технических сложностей.

Уточняется, что судно направлялось в Ханты-Мансийск, однако в воздухе капитан самолета принял решение о возвращении в аэропорт Рощино. Сработала индикация уборки шасси.

На борту воздушного судна находились 55 пассажиров, включая шестерых детей. Тюменская транспортная прокуратура оказывает им необходимые услуги.

Ранее стало известно, что самолет Уфа — Самара вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Посадка прошла в штатном режиме.