Оппозиция Чада предупредила активистов о провокациях полуголых подстрекательниц

Нджамена, 19 февраля. Жительниц Чада, принимающих участие в митингах против президента Идриса Деби, настойчиво попросили не выходить на улицы обнаженными.

Дело в том, что на прошедших акциях в столице заметили голых девушек. Их фото распространяли в социальных сетях после протестов.

Координатор платформы «Чад прежде всего» Салех Мусса обратился к женщинам с просьбой удерживаться от подобного поведения на предстоящих мероприятиях.

«Мы должны показать свое достоинство, но не таким же образом. Подобное поведение противоречит нашей культуре и религии», — сказал он.

Мусса считает, что полуобнаженные женщины пытаются манипулировать политической ситуацией и совершенно не задумываются о благополучии других гражданок республики.

Он призвал участниц протестов не поддаваться на провокации. Мусса подчеркнул, что организаторы протестов никогда не попросят своих матерей, жен или сестер появиться на улицах в голом виде.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что новый митинг против президента Идриса Деби состоится в субботу, 20 февраля.