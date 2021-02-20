Тела погибших рабочих достали из-под завалов фабрики в Норильске

Норильск, 20 февраля. Тела двух погибших рабочих достали из-под завалов цеха Норильской обогатительной фабрики, сообщили в МЧС РФ.

В настоящее время поисково-спасательные работы на месте обрушения обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» завершены.

Как сообщалось ранее, ЧП на предприятии произошло около 04:15 по местному времени. Частично обрушился пункт перегрузки руды, а также галерея дробильного цеха. В этот момент там находились восемь рабочих. Двое из них смогли выбраться на поверхность самостоятельно. Четверых вытащили спасатели. Один из них умер в машине скорой помощи. Причины обрушения установят специалисты.