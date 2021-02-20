Советник президента ЦАР оценил помощь Руанды в борьбе с боевиками

Банги, 20 февраля. Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров выразил признательность руандийским военнослужащим за помощь в стабилизации обстановки в республике.

Представители Вооруженных сил Руанды находятся в Центральноафриканской Республике по официальному приглашению правительства страны. Они оказывали помощь властям во время декабрьских выборов и поддерживали операции национальной армии ЦАР (FACA) против действующих в государстве боевиков.

Валерий Захаров в Twitter-аккаунте отметил высокий профессионализм руандийцев и их вклад в противостояние с экстремистами.

«Хочу выразить признательность союзникам ЦАР из Руанды за проявленный высокий профессионализм. Их роль в борьбе с боевиками очень важна», — написал советник.

Захаров завершил заявление словом «murakoze», что на языке киньяруанда означает — «спасибо».

Помимо поддержки руандийского военного контингента и консультативной помощи российских инструкторов, борьбе с бандитами центральноафриканской армии должны способствовать миротворцы МИНУСКА. Однако рост числа беженцев и внутренне перемещенных лиц в ЦАР указывает на то, что «голубые каски» не справляются с возложенной на них миссией.